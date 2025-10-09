الأخبار
رئيس حركة "حماس" في غزة: توصلنا إلى اتفاق لإنهاء الحرب والعدوان والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار

أخبار دولية
2025-10-09 | 14:18
مشاهدات عالية
0min
رئيس حركة "حماس" في غزة: توصلنا إلى اتفاق لإنهاء الحرب والعدوان والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار

وصف رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية أهالي غزة بالواقفين كالجبال، قائلًا إنّهم "لم تفتر لهم عزيمة في وجه القتل والنزوح والجوع وفقدان الأهل وخسارة البيوت".

ورأى أنّ "أبطال المقاومة" أفشلوا كل ما خطط له الجيش الإسرائيليّ من تهجير وتجويع وصناعة للفوضى.

وشدد على أنّ أهالي قطاع غزة خاضوا حربًا لم يشهد لها العالم مثيلًا وأنّهم تصدوا لطغيان إسرائيل وبطش جيشها ومجازرها.

وأعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والعدوان والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح الحية أنّ الاتفاق يشمل دخول المساعدات وفتح معبر رفح وتبادل الأسرى.

كما أوضح أنّه سيتم إطلاق 250 من الأسرى ممن حكم عليهم بالمؤبد و1700 من أسرى قطاع غزة.

وأكّد تسلم الحركة ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية وأنّهم أكدوا لهم جميعًا أنّ الحرب انتهت بشكل تام.

وقال: "سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والإسلامية استكمالا لباقي الخطوات".

