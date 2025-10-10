الأخبار
الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن
أخبار دولية
2025-10-09 | 23:39
الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن الحكومة وافقت على اتفاق تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب ما ذكرت قناة "الجزيرة"، فإن هدوءا حذرا يسود قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية.
04:50
أ.ف.ب: الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الساعة 15:00 ت.غ لمناقشة "خطة تحرير الرهائن" في غزة
04:50
أ.ف.ب: الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الساعة 15:00 ت.غ لمناقشة "خطة تحرير الرهائن" في غزة
2025-09-18
الولايات المتحدة الاميركية تستخدم حق النقض (الفيتو) لرفض مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وتحرير الرهائن
2025-09-18
الولايات المتحدة الاميركية تستخدم حق النقض (الفيتو) لرفض مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وتحرير الرهائن
2025-10-06
الحكومة الألمانية: المستشار ميرتس أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الإسرائيلي وعبّر ميرتس عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة
2025-10-06
الحكومة الألمانية: المستشار ميرتس أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الإسرائيلي وعبّر ميرتس عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة
2025-09-30
ماكرون يرحّب بتعهّد ترامب بوضع حد للحرب على غزة وتحرير الرهائن: آمل بالتزام اسرائيلي حاسم
2025-09-30
ماكرون يرحّب بتعهّد ترامب بوضع حد للحرب على غزة وتحرير الرهائن: آمل بالتزام اسرائيلي حاسم
03:18
انقطاعات في الكهرباء في كييف وتسع مناطق جراء ضربات روسية مكثفة
03:18
انقطاعات في الكهرباء في كييف وتسع مناطق جراء ضربات روسية مكثفة
03:16
كيم جون أون يستقبل حلفاءه الروس والصينيين في احتفالات في بيونغ يانغ
03:16
كيم جون أون يستقبل حلفاءه الروس والصينيين في احتفالات في بيونغ يانغ
03:15
الكرملين: ندعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
03:15
الكرملين: ندعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
03:01
زيلينسكي يدعو الحلفاء إلى "تحرك حاسم" بعد ضربات روسية على منشآت طاقة أوكرانية
03:01
زيلينسكي يدعو الحلفاء إلى "تحرك حاسم" بعد ضربات روسية على منشآت طاقة أوكرانية
00:10
الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يسود السلام والأمن والاستقرار بيننا وبين إسرائيل
00:10
الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يسود السلام والأمن والاستقرار بيننا وبين إسرائيل
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
2025-10-07
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
2025-10-07
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
2025-10-08
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
2025-10-08
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
04:00
وزير الخارجية السوري في لبنان اليوم... إليكم تفاصيل الزيارة
04:00
وزير الخارجية السوري في لبنان اليوم... إليكم تفاصيل الزيارة
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
13:24
أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!
13:24
أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!
13:22
هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن
13:22
هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن
13:20
ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة
13:20
ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة
13:19
بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة
13:19
بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
13:17
انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين
13:17
انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
12:55
سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد
12:55
سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد
11:32
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
11:32
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
05:21
مسؤول في مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة على الإتفاق هذا المساء
05:21
مسؤول في مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة على الإتفاق هذا المساء
