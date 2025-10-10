الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن الحكومة وافقت على اتفاق تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب ما ذكرت قناة "الجزيرة"، فإن هدوءا حذرا يسود قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية.