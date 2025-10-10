الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن

أخبار دولية
2025-10-09 | 23:39
الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن
الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن الحكومة وافقت على اتفاق تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
 
وبحسب ما ذكرت قناة "الجزيرة"، فإن هدوءا حذرا يسود قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية.

أخبار دولية

الحكومة الإسرائيلية

اتفاق

غزة

الرهائن

زلزال بقوة 7,4 درجات قبالة جنوب الفيليبين وتحذير من تسونامي
ترامب يؤكد بأن "أحدا لن يجبر على مغادرة" غزة
مقالات ذات صلة

LBCI
آخر الأخبار
04:50

أ.ف.ب: الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الساعة 15:00 ت.غ لمناقشة "خطة تحرير الرهائن" في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-18

الولايات المتحدة الاميركية تستخدم حق النقض (الفيتو) لرفض مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وتحرير الرهائن

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-06

الحكومة الألمانية: المستشار ميرتس أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الإسرائيلي وعبّر ميرتس عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

ماكرون يرحّب بتعهّد ترامب بوضع حد للحرب على غزة وتحرير الرهائن: آمل بالتزام اسرائيلي حاسم

LBCI
أخبار دولية
03:18

انقطاعات في الكهرباء في كييف وتسع مناطق جراء ضربات روسية مكثفة

LBCI
أخبار دولية
03:16

كيم جون أون يستقبل حلفاءه الروس والصينيين في احتفالات في بيونغ يانغ

LBCI
أخبار دولية
03:15

الكرملين: ندعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

LBCI
أخبار دولية
03:01

زيلينسكي يدعو الحلفاء إلى "تحرك حاسم" بعد ضربات روسية على منشآت طاقة أوكرانية

LBCI
أخبار دولية
00:10

الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يسود السلام والأمن والاستقرار بيننا وبين إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
07:15

مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-07

اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-08

سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين

LBCI
أخبار لبنان
04:00

وزير الخارجية السوري في لبنان اليوم... إليكم تفاصيل الزيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين

LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
09:26

ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟

LBCI
حال الطقس
02:14

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

LBCI
أخبار لبنان
12:55

سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد

LBCI
أمن وقضاء
11:32

أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

LBCI
خبر عاجل
03:27

بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية

LBCI
أمن وقضاء
07:15

مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية

LBCI
خبر عاجل
05:21

مسؤول في مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة على الإتفاق هذا المساء

