ترامب يؤكد بأن "أحدا لن يجبر على مغادرة" غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بأن "أحدا لن يجبر على مغادرة" غزة، مكررا وعدا تضمنته "خطته للسلام" التي وافقت إسرائيل وحماس على مرحلتها الأولى.



وقال ترامب في المكتب البيضوي حيث استقبل الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب إن "أحدا لن يجبر على المغادرة. بل العكس هو الصحيح".

