ترامب يقترح طرد إسبانيا من الناتو لعدم كفاية إنفاقها الدفاعي

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرد إسبانيا من حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب فشلها في تلبية متطلبات الإنفاق الدفاعي البالغة 5% من الناتج المحلي الاجمالي التي كان قد شدّد عليها سابقا.



وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "لدينا عضو واحد متقاعس هو إسبانيا"، مضيفا: "ليس لديهم أيّ عذر لعدم تحقيق ذلك، لكن لا بأس بذلك. بصراحة، ربّما يجب طردهم من الناتو".



وفي حزيران، وافق حلف شمال الأطلسي الذي يضم 32 دولة على زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير على مدى العقد المقبل تحت ضغط من ترامب الذي هدّد حينها بمعاقبة مدريد في مجال التجارة لعدم التزامها بالهدف الجديد المتمثّل بنسبة الـ5%.



وأصرّ رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز على أنّ مدريد لن تحتاج إلى تحقيق هذا الرقم الكبير. وتُعدّ إسبانيا من أقلّ دول حلف شمال الأطلسي إنفاقا على الدفاع نسبيا.



وشدّد الرئيس الأميركي الذي أشار مرارا إلى أنّ واشنطن قد تحجب الحماية عن الدول الأوروبية غير الراغبة في إنفاق المزيد على الدفاع، على أنّ خطوة الـ5% أساسية للإبقاء على بلاده منخرطة في حلف شمال الأطلسي.



وينقسم هذا الرقم الرئيسي إلى 3,5% على الإنفاق الدفاعي الأساسي و1,5% على مجموعة أكثر مرونة من المجالات مثل البنية التحتية والأمن السيبراني.