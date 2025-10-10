ترامب يؤكد أنه بصدد "تكثيف الضغوط" لإنهاء حرب أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) "تكثّف الضغوط" لإنهاء حرب أوكرانيا، بعدما فشلت مساعيه للانفتاح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.



وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي بعدما التقى الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب: "نعم، نكثّف الضغوط.. نكثّفها معا وجميعا. كان الناتو رائعا".



وترامب الذي توسط هذا الأسبوع للتوصل الى اتفاق لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، أقرّ بأنّ الحرب التي أشعلها الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 أثبتت صعوبة حلّها.



وعقد ترامب قمة مع بوتين في ألاسكا في آب، لكنه فشل في تحقيق اختراق، ومنذ ذلك الحين تصاعدت الهجمات الروسية على أوكرانيا.



وأشارت روسيا الأربعاء إلى أنّ الزخم نحو التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا تلاشى إلى حد كبير عقب الاجتماع.



من جهته، أكد الرئيس الفلندي للصحافيين أنه واثق من أن ترامب سيكون قادرا على المضي قدما في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بعد انجازه اتفاق غزة بين إسرائيل وحماس.



وقال: "أعتقد أن هذا سيكون الحدث الكبير المقبل".

