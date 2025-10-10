فريق من 200 عسكري أميركي سيشرف على تطبيق اتفاق غزة

كشف مسؤولون أميركيون كبار أنّ واشنطن سترسل إلى الشرق الأوسط فريقا مكوّنا من 200 عسكري أميركي لـ"الإشراف" على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي توصلت إليه إسرائيل وحماس برعاية الرئيس دونالد ترامب.



وقال مسؤول كبير للصحافيين إنّ الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، "سيكون لديه في البداية مئتي شخص على الأرض. سيكون دوره هو الإشراف والمراقبة والتأكّد من عدم وجود انتهاكات".



وأشار الى أنّ مسؤولين عسكريين مصريين وقطريين وأتراكا وربّما أيضا إماراتيين سيتمّ إلحاقهم بالفريق، بينما قال مسؤول أميركي كبير ثانٍ إنّه "لا نيّة لإرسال أي جنود أميركيين إلى غزة".