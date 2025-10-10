الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يسود السلام والأمن والاستقرار بيننا وبين إسرائيل

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة نادرة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية، عن أمله في أن يسود "السلام والأمن والاستقرار" بين الفلسطينيين وإسرائيل.



واعتبر عبّاس في مقابلة أجرتها معه القناة 12 في رام الله، مقرّ السلطة الفلسطينية، تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلنته الولايات المتحدة، أنّ "ما حدث اليوم كان يوما عظيما جدا".



وقال: "لقد تأمّلنا أو نتأمّل الآن، أن يقف شلال الدم هذا الذي يحصل في بلادنا، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس"، مضيفا: "اليوم، نحن سعداء أنّ شلال الدم قد توقّف ونأمل أن يستمرّ، وأن يسود السلام والأمن والاستقرار بيننا وبين إسرائيل".