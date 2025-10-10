الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كراكاس تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة مع واشنطن
أخبار دولية
2025-10-10 | 01:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كراكاس تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة مع واشنطن
طلبت فنزويلا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث "تصعيد العدوان" من جانب الولايات المتّحدة التي نشرت سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي.
وطلبت الحكومة الفنزويلية في رسالة إلى الأمم المتّحدة "عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في مواجهة التصعيد الخطير للعدوان والانتشار العسكري غير المسبوق للولايات المتّحدة في منطقة البحر الكاريبي".
وفي رسالته، قال سفير فنزويلا لدى الأمم المتّحدة صمويل رينالدو مونكادا أكوستا إنّه يريد "لفت انتباه" مجلس الأمن إلى "تصاعد الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي، والتي تهدّد، نظرا لخطورتها، السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل واضح".
وأوضح أنّ الهدف من هذا الاجتماع هو "مناقشة هذه القضية، وتحديد وجود تهديد للسلام، وصياغة توصيات لكبح جماح الخطط العدوانية".
وقبل أكثر من شهر، نشرت واشنطن ثماني سفن حربية وغواصة تعمل بالدفع النووي في جنوب البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، في مهمة قالت إنّ هدفها هو مكافحة المخدرات.
وحتى الآن، شنّت إدارة ترامب ضربات عسكرية على أربعة قوارب على الأقل يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل.
وندّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ"عدوان مسلّح"، متّهما واشنطن باستخدام تهريب المخدرات ذريعة "لفرض تغيير في النظام" والاستيلاء على ثروات دولة لديها أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم.
أخبار دولية
كراكاس
مجلس الأمن الدولي
واشنطن
فنزويلا
التالي
رفع الإنذار من وقوع تسونامي بعد زلزال قوي في الفيليبين
قاضية فدرالية تعلّق تنفيذ قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في شيكاغو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-21
جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي الاثنين بشأن خرق طائرات روسية أجواء استونيا
أخبار دولية
2025-09-21
جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي الاثنين بشأن خرق طائرات روسية أجواء استونيا
0
أخبار لبنان
09:04
إجتماع في إتحاد بلديات كسروان الفتوح لبحث أزمة النفايات وإيجاد حلول مستدامة
أخبار لبنان
09:04
إجتماع في إتحاد بلديات كسروان الفتوح لبحث أزمة النفايات وإيجاد حلول مستدامة
0
آخر الأخبار
2025-10-04
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يدعو الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع طارئ
آخر الأخبار
2025-10-04
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يدعو الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع طارئ
0
أخبار لبنان
2025-09-13
الخارجية القطرية: قمة عربية إسلامية طارئة الاثنين في الدوحة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر
أخبار لبنان
2025-09-13
الخارجية القطرية: قمة عربية إسلامية طارئة الاثنين في الدوحة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:18
انقطاعات في الكهرباء في كييف وتسع مناطق جراء ضربات روسية مكثفة
أخبار دولية
03:18
انقطاعات في الكهرباء في كييف وتسع مناطق جراء ضربات روسية مكثفة
0
أخبار دولية
03:16
كيم جون أون يستقبل حلفاءه الروس والصينيين في احتفالات في بيونغ يانغ
أخبار دولية
03:16
كيم جون أون يستقبل حلفاءه الروس والصينيين في احتفالات في بيونغ يانغ
0
أخبار دولية
03:15
الكرملين: ندعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
أخبار دولية
03:15
الكرملين: ندعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
0
أخبار دولية
03:01
زيلينسكي يدعو الحلفاء إلى "تحرك حاسم" بعد ضربات روسية على منشآت طاقة أوكرانية
أخبار دولية
03:01
زيلينسكي يدعو الحلفاء إلى "تحرك حاسم" بعد ضربات روسية على منشآت طاقة أوكرانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:10
الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يسود السلام والأمن والاستقرار بيننا وبين إسرائيل
أخبار دولية
00:10
الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يسود السلام والأمن والاستقرار بيننا وبين إسرائيل
0
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
0
أخبار لبنان
2025-10-07
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
أخبار لبنان
2025-10-07
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
0
أمن وقضاء
2025-10-08
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
أمن وقضاء
2025-10-08
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:00
وزير الخارجية السوري في لبنان اليوم... إليكم تفاصيل الزيارة
أخبار لبنان
04:00
وزير الخارجية السوري في لبنان اليوم... إليكم تفاصيل الزيارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين
تقارير نشرة الاخبار
13:17
انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
3
حال الطقس
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
حال الطقس
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
4
أخبار لبنان
12:55
سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد
أخبار لبنان
12:55
سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد
5
أمن وقضاء
11:32
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
أمن وقضاء
11:32
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
6
خبر عاجل
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
خبر عاجل
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
7
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
8
خبر عاجل
05:21
مسؤول في مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة على الإتفاق هذا المساء
خبر عاجل
05:21
مسؤول في مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة على الإتفاق هذا المساء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More