رفع الإنذار من وقوع تسونامي بعد زلزال قوي في الفيليبين

رفع مركز المحيط الهادئ للإنذار من التسونامي إنذاره باحتمال حصول موجات مد في الفيليبين وبالاو وإندونيسيا بعد ساعات على وقوع زلزال بقوة 7,4 درجات في جنوب الفيليبين.



وقال المركز في نشرته: "زال التهديد بحصول تسونامي جراء هذا الزلزال".