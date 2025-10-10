زيلينسكي يدعو الحلفاء إلى "تحرك حاسم" بعد ضربات روسية على منشآت طاقة أوكرانية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده وبينها الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة بعدما شنت روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على منشآت الطاقة الأوكرانية.



وقال زيلينسكي في بيان عبر الانترنت: "نحتاج إلى تحرك حاسم من الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة السبع من خلال توفير انظمة دفاع جوي وتشديد العقوبات" مؤكدا أن روسيا أطلقت أكثر من 450 مسيرة و30 صاروخا في الهجوم.