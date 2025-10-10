إندونيسيا ترفض منح تأشيرات للاعبي الجمباز الإسرائيليين بسبب غزة

أعلن مسؤول رياضي في إندونيسيا أن بلاده رفضت منح تأشيرات للاعبي الجمباز الإسرائيليين، ما يكلفهم خسارة مكان في بطولة عالمية في جاكرتا هذا الشهر، وذلك وسط غضب بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.



وكان من المقرر أن يشارك الفريق الإسرائيلي في بطولة العالم للجمباز الفني في الفترة من 19 إلى 25 تشرين الأول في إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، والتي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.



وقالت رئيسة الاتحاد الإندونيسي للجمباز إيتا جولياتي للصحفيين: "لقد تأكد عدم حضورهم".



وأعلن وزير الشؤون القانونية الإندونيسي يوسريل إيزا ماهيندرا أن بلاده قررت عدم إصدار تأشيرات للرياضيين الإسرائيليين، عازيا ذلك إلى اعتراضات من جماعات مثل مجلس علماء الدين الإسلامي وحكومة جاكرتا.



وأشار يوسريل في بيان، الى أن القرار يتماشى مع سياسة إندونيسيا المتمثلة في عدم إقامة علاقات مع إسرائيل حتى تعترف "باستقلال دولة فلسطين وسيادتها الكاملة".