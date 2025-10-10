كيم جون أون يستقبل حلفاءه الروس والصينيين في احتفالات في بيونغ يانغ



التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الخميس رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ونائب الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف على هامش احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم في بيونغ يانغ، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام كورية شمالية.



وحيّا كيم جونغ أون جهود بكين في الحفاظ على "علاقات الصداقة والتعاون" بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.



وتُعد الصين الحليف الأقرب لكوريا الشمالية رغم التوتر بينها بسبب البرنامج النووي لبيونغ يانغ.



من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الصيني إن "الحفاظ على علاقات الصداقة التقليدية والتعاون وتطويرها، هي سياسة لا تتزعزع للصين"، بحسب ما نقلت وكالة شينخوا الصينية.



ونظمت كوريا الشمالية الخميس عروضا في ساحة الأول من أيار في بيونغ يانغ، احتفالا بالذكرى الثمانين لتأسيس الحزب الشيوعي.



وألقى كيم جونغ أون في الاحتفال خطابا بحضور نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف ورئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام.



وعزز البلدان علاقتهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد أرسلت بيونغ يانغ الآلاف من جنودها لدعم الجيش الروسي في القتال.