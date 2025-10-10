انقطاعات في الكهرباء في كييف وتسع مناطق جراء ضربات روسية مكثفة

شهدت مدينة كييف وتسع مناطق في مختلف أنحاء أوكرانيا انقطاعات للتيار الكهربائي جرّاء غارات روسية مكثفة خلال الليل استهدفت منظومة الطاقة الأوكرانية، على أعلنت وزارة الطاقة.



وأوضحت الوزارة أن "عددا كبيرا من المستهلكين حُرِموا التيار الكهربائي في كييف" والمناطق المحيطة بها، وكذلك في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك وتشرنيغوف وتشيركاسي وخاركوف وسومي وبولتافا وأوديسا، "على إثر هجوم روسي مكثّف بالصواريخ والطائرات المسيّرة".

