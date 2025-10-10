نتنياهو يبحث في "اليوم التالي" للحرب على غزة بحضور مبعوثي بايدن وتقديرات بتموضع الجيش على خطوط الانسحاب الجمعة

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعًا في مكتبه، خُصص للبحث في ما سمّي بـ"اليوم التالي" للحرب على غزة.وحضر الاجتماع مبعوثا الرئيس الأميركي ويتكوف وكوشنير، إلى جانب وزير الأمن، ورئيس الأركان، وقائد القيادة المركزية الأميركية، وعدد من كبار مسؤولي جهاز الأمن الإسرائيلي.في موازاة ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقديرات الجيش أن جميع قواته ستتموضع حتى ظهر الجمعة على خطوط الانسحاب التي جرى تحديدها في الاتفاق، لتبدأ بعدها فترة الـ72 ساعة المحددة، والتي يُفترض أن تُسلّم في نهايتها حركة "حماس" جميع الأسرى الإسرائيليين.وبحسب التقديرات، فإن الحركة ستُسلّم آخر أسير إسرائيلي بحلول ظهر الاثنين، في حال جرى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق.