الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025

أخبار دولية
2025-10-10 | 20:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025

فازت الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة.
 
وقالت لجنة نوبل النرويجية في بيان إنها فازت "بفضل عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية".

أخبار دولية

ماريا

كورينا

ماتشادو

جائزة

للسلام

LBCI التالي
روسيا تُرجئ قمة عربية روسية في موسكو بسبب الانشغال باتفاق غزة
إليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق غزة...
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
22:48

رئيس الجمهورية جدد دعوة الشرع لزيارة لبنان: ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن مصلحة البلدين

LBCI
أمن وقضاء
22:36

أمن الدولة يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية

LBCI
أخبار دولية
22:31

رئيس الوزراء القطري: نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة "مسؤولية جماعية"

LBCI
أخبار دولية
22:27

البيت الأبيض: لجنة نوبل تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
22:31

رئيس الوزراء القطري: نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة "مسؤولية جماعية"

LBCI
أخبار دولية
22:27

البيت الأبيض: لجنة نوبل تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام

LBCI
أخبار دولية
22:21

ألمانيا تسعى لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة

LBCI
أخبار دولية
22:12

الشيوخ الأميركي يقر إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
15:48

بعد التطور المستجد في ملف غزة... أوساط سياسية تؤكد لـ"الجمهورية": لا انعكاس مباشر على مستقبل سلاح حزب الله

LBCI
فنّ
00:35

"مررت برحلة صعبة جدًا"... جينيفر أنيستون تكشف عن معاناة دامت 20 عامًا مع محاولات الإنجاب: اليوم فات القطار

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان

LBCI
أخبار دولية
19:40

الجيش التركي مستعد للمشاركة في أي مهمة في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
19:43

إليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق غزة...

LBCI
أخبار لبنان
19:00

وزير الخارجية السوري في لبنان اليوم... إليكم تفاصيل الزيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:31

الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:27

إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:24

أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:22

هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:20

ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:19

بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:19

العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
17:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
18:27

بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية

LBCI
حال الطقس
17:14

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

LBCI
أخبار لبنان
20:42

أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...

LBCI
أخبار دولية
00:26

ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟

LBCI
أخبار لبنان
03:55

سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد

LBCI
أمن وقضاء
02:32

أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

LBCI
أخبار لبنان
20:09

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More