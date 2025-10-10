روسيا تُرجئ قمة عربية روسية في موسكو بسبب الانشغال باتفاق غزة

أعلنت روسيا أن قمة عربية روسية كان من المقرر عقدها في موسكو الأسبوع المقبل أرجئت إلى أجل غير مسمى نظرا إلى مشاركة عدد من القادة العرب في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وصدر هذا الإعلان عن الكرملين مساء الخميس بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للقمة العربية.



وأوضح الكرملين في بيان، أن بوتين والسوداني اتفقا على أن "سفر عدد من قادة الدول العربية إلى موسكو سيكون صعبا" نظرا "إلى البدء بالمرحلة النشطة من تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب" في شأن غزة.



وذكر أن الطرفين اعتبرا من هذا المنطلق "أن من المناسب تأجيل القمة الروسية العربية إلى موعد لاحق"، لم يُحدد بعد.



وكان من المقرر عقد هذه القمة الروسية العربية الأولى، التي أعلن عنها فلاديمير بوتين في نيسان، في 15 تشرين الأول في موسكو.