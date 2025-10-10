الأخبار
رئيس الوزراء القطري: نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة "مسؤولية جماعية"
أخبار دولية
2025-10-10 | 07:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الوزراء القطري: نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة "مسؤولية جماعية"
أكّد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي شاركت بلاده في الوساطة لإنهاء حرب غزة، أن نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ "مسؤولية جماعية".
وكتب رئيس الوزراء القطري وهو أيضا وزير الخارجية على منصة إكس: "مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، نؤكد أن دولة قطر لن تدخر جهدا بما يعكس واجبها الإنساني والتاريخي والدبلوماسي تجاه الأشقاء الفلسطينيين والمنطقة، كما أن نجاح هذه المرحلة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام والاستقرار".
أخبار دولية
قطر
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
حرب
غزة
التالي
ترامب يعلّق بإيجاز على سؤال حول تداعيات تغيّرات المنطقة على لبنان
البيت الأبيض: لجنة نوبل تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام
السابق
