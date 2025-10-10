الأخبار
البيت الأبيض: لجنة نوبل تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام

2025-10-10 | 07:27
انتقد البيت الأبيض قرار لجنة جائزة نوبل منح جائزة السلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية بدلا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونج في منشور على منصة إكس: "سيواصل الرئيس ترامب إبرام اتفاقات السلام وإنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح. فهو يملك قلبا محبا للخير، ولن يكون هناك شخص مثله يستطيع تحريك الجبال بقوة إرادته المحضة".

وأضاف: "لقد أثبتت لجنة نوبل أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام".

