ويتكوف نقلا عن البنتاغون: إسرائيل انجزت انسحاباتها بموجب المرحلة الأولى لاتفاق غزة

أخبار دولية
2025-10-10 | 08:27
ويتكوف نقلا عن البنتاغون: إسرائيل انجزت انسحاباتها بموجب المرحلة الأولى لاتفاق غزة
ويتكوف نقلا عن البنتاغون: إسرائيل انجزت انسحاباتها بموجب المرحلة الأولى لاتفاق غزة

أنجز الجيش الإسرائيلي المرحلة الأولى من انسحابه من غزة لتبدأ معها فترة الـ72 ساعة قبل إطلاق الرهائن، حسبما أعلن مبعوث للرئيس الأميركي الجمعة نقلا عن البنتاغون.
     
وقال المبعوث ستيف ويتكوف على منصة إكس إن القيادة الوسطى للجيش الأميركي أكدت أن الجيش الإسرائيلي "أنجز المرحلة الأولى من الانسحاب إلى الخط الأصفر عند الظهر بالتوقيت المحلي"، مضيفا أن "فترة الـ72 ساعة لإطلاق الرهائن بدأت".
     

أخبار دولية

البنتاغون:

إسرائيل

انجزت

انسحاباتها

بموجب

المرحلة

الأولى

لاتفاق

