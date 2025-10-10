بوتين: ترامب يفعل الكثير من أجل السلام

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يفعل الكثير من أجل السلام"، وضرب وقف إطلاق النار في غزة باعتباره مثالا رئيسيا على ذلك، لكنه قال إنه ليس من يقرر ما إذا كان يستحق جائزة نوبل للسلام أم لا.



وعلق بوتين أيضا على خطة ترامب للسلام في غزة قائلا إنها إذا نجحت، فسيكون ذلك "حدثا تاريخيا بكل المقاييس".

ولفت الى أن موسكو تدعم مبادرة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.



وأضاف أن مشاركة روسيا في عملية السلام ربما تكون مطلوبة بالنظر إلى علاقة الثقة التي تجمعها بدول عربية وخاصة مع الفلسطينيين.





