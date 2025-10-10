الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماكرون يجري محادثات مع أحزاب مع إقتراب نهاية مهلة إختيار رئيس وزراء

أخبار دولية
2025-10-10 | 10:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماكرون يجري محادثات مع أحزاب مع إقتراب نهاية مهلة إختيار رئيس وزراء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ماكرون يجري محادثات مع أحزاب مع إقتراب نهاية مهلة إختيار رئيس وزراء

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في اجتماع على درجة بالغة من الأهمية في قصر الإليزيه قبل انتهاء مهلة حددها بنفسه عند ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة لتعيين رئيس وزراء جديد، في الوقت الذي حذر فيه رئيس البنك المركزي من أن الأزمة السياسية تقوض النمو.

ويبحث ماكرون (47 عامًا) عن سادس رئيس للوزراء في أقل من عامين، ويحتاج إلى شخصية تتمتع بالقبول من تياري يمين الوسط ويسار الوسط ليقود عملية إقرار ميزانية عام 2026 عبر برلمان منقسم.

وقبيل الاجتماع، قال قصر الإليزيه إن الاجتماع يجيب أن يكون "لحظة مسؤولية جماعية"، وهو ما فسره خبراء سياسيون بسرعة على أنه إشارة إلى أنه ربما يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة إذا لم يعثر على مرشح توافقي.

ووصل زعماء الأحزاب من اليسار واليمين والوسط إلى قصر الإليزيه، لكن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحزب فرنسا المتمردة اليساري المتشدد، وهما اثنان من أكبر الأحزاب السياسية في الجمعية الوطنية (البرلمان)، تم استبعادهما.

ولم يتضح بعد المدة الزمنية التي ربما تستغرقها المحادثات. ومن المقرر أن تنتهي مهلة مدتها 48 ساعة حددها ماكرون لاختيار رئيس وزراء جديد في وقت لاحق من مساء الجمعة.

وتحرص الأحزاب الرئيسية في فرنسا على تجنب إجراء انتخابات مبكرة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني سيكون المستفيد الأكبر، وأن برلمانًا منقسمًا آخر سيكون هو النتيجة المحتملة للانتخابات.

وهذه الأزمة هي الأشد التي تشهدها فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ عقود. وتفاقمت الأزمة بقدر ما بسبب مقامرة الرئيس الفاشلة بإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي، ما زاد أقليته ضعفا في البرلمان.

وتوقع فرانسوا فيلروي دي جالو، محافظ البنك المركزي، أن يكلف عدم الاستقرار السياسي الاقتصاد تراجعًا حجمه 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن ثقة الشركات متراجعة، لكن الاقتصاد في وضع جيد عمومًا.

وقال فيليروي لإذاعة (آر.تي.إل): "الضبابية هي... العدو الأول للنمو".

وأصدرت وكالات التصنيف الائتماني مجموعة جديدة من التحذيرات بشأن درجة الائتمان السيادية لفرنسا هذا الأسبوع بعدما أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يوم الاثنين استقالة حكومته وذلك بعد 14 ساعة فقط من إعلانه عن تشكيلها.

أخبار دولية

محادثات

أحزاب

إقتراب

نهاية

إختيار

وزراء

LBCI التالي
الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن
ترامب يؤكد بأن "أحدا لن يجبر على مغادرة" غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-06

قصر الإليزيه: ماكرون طلب من رئيس الوزراء المستقيل إجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب لتحقيق الاستقرار بالبلاد

LBCI
أخبار دولية
2025-10-06

الإليزيه: ماكرون يكلف رئيس الوزراء المستقيل بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-03

الإليزيه: الرئيسان ماكرون وزيلنسكي وقادة أوروبيون آخرون سيجرون إتصالًا هاتفيًا مع ترامب غدًا الخميس

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-11

شهيب: التعليم الرسمي أمام أزمة غير مسبوقة مع اقتراب العام الدراسي الجديد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:06

19 مفقودًا إثر انفجار في مصنع بالولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
15:46

حماس وفصائل فلسطينية ترفض أي "وصاية أجنبية" على غزة

LBCI
أخبار دولية
13:07

أكسيوس: ترامب يعتزم عقد قمة بشأن غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
11:53

برلين ولندن باريس تؤكد عزمها على "إحياء" المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:17

مجتبى أماني لـ جدل: الشعب الايراني يرسل مساعدات الى اللبنانيين منها 60 مليون دولار ومنها نفط والحكومة اللبنانية ترفض قبولها لكونها تحت العقوبات في حين أن الأميركيين وعدوا بمساعدة لبنان منذ 3 سنوات ولم يفوا بوعدهم

LBCI
آخر الأخبار
15:26

النائب قاسم هاشم لـ"جدل": وزير الخارجية السوري لم يطلب موعدا للقاء الرئيس بري وكل المباحثات التي جرت منذ سقوط النظام عنوانها الموقوفين السوريين وهو أتى الى لبنان لذلك

LBCI
أخبار لبنان
14:17

وزير العدل يلتقي نظيره السوري الأسبوع المقبل

LBCI
آخر الأخبار
14:20

مجتبى اماني لـ"جدل": هجوم قطر غير المعالم الفكرية لدى الكثير من الدول وأثبت أن اسرائيل لا تلتزم بكلامها وفي الوقت الحالي لم نلمس أي تطور على صعيد العلاقة مع السعودية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

عودة الحياة إلى قلب العاصمة... أسواق بيروت تُفتح من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعبدا... مساحة بوحٍ بدعوة من السيدة الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لوقف النار في غزة... وترامب في طريقه للمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

مِن طوني فرنجيه الاب الى بيار الجميل الابن ألغاز اغتيالات... فهل تظهر مفاتيحها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

الشيباني: زيارة تاريخية للبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
11:32

مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:14

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

LBCI
خبر عاجل
03:27

بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية

LBCI
أخبار لبنان
05:42

أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...

LBCI
أخبار لبنان
05:09

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

LBCI
أمن وقضاء
10:30

الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية

LBCI
خبر عاجل
03:50

"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري

LBCI
أخبار دولية
05:11

الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More