أكسيوس: ترامب يعتزم عقد قمة بشأن غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل

ذكر موقع أكسيوس اليوم الجمعة نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم عقد قمة لقادة عالميين بشأن غزة خلال زيارته إلى مصر الأسبوع المقبل.



وأشار إلى أنه الموقع أن من المتوقع مشاركة ممثلين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وقطر والإمارات والأردن وتركيا والسعودية وباكستان وإندونيسيا.