حماس وفصائل فلسطينية ترفض أي "وصاية أجنبية" على غزة

أخبار دولية
2025-10-10 | 15:46
مشاهدات عالية
0min
حماس وفصائل فلسطينية ترفض أي "وصاية أجنبية" على غزة

رفضت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الجمعة أي "وصاية أجنبية" على غزة، مؤكدةً أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي بحت.

وقالت الحركات الثلاثة في بيان مشترك: "نشدد على رفضنا القاطع لأي وصاية أجنبية، ونؤكد أن تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك".

وأضافت أنها "على استعداد للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية، بما يعزز حياة كريمة لشعبنا ويحفظ حقوقه في أرضه".

أخبار دولية

وفصائل

فلسطينية

"وصاية

أجنبية"

