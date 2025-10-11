مصرع 23 شخصا في المكسيك جراء هطول أمطار غزيرة



لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم في المكسيك جراء هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الجمعة.



وأفادت سلطات الحماية المدنية المكسيكية عن هطول أمطار غزيرة في 31 ولاية من أصل 32، حيث حددت ولايات فيراكروز في الشرق وكويريتارو وهيدالغو في الوسط وسان لويس بوتوسي في وسط شمال البلاد، باعتبارها المناطق الأكثر تضررا.



وسُجلت 16 وفاة في هيدالغو إضافة إلى تضرر ألف منزل، وخمس وفيات وفقدان 11 شخصا في ولاية بويبلا. وتوفي فتى في ولاية فيراكروز وضابط شرطة في كويريتارو.



وكتبت الرئيسة كلوديا شينباوم على منصة اكس بعد عقدها اجتماعات مع مسؤولين محليين وأعضاء حكومتها "نعمل على دعم السكان وإعادة فتح الطرق وإعادة التيار الكهربائي".