وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غزة وآلاف النازحين في طريق العودة لمنازلهم
أخبار دولية
2025-10-11 | 00:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غزة وآلاف النازحين في طريق العودة لمنازلهم
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيّز التنفيذ ظهر الجمعة في غزة، ما دفع آلاف النازحين للعودة إلى ديارهم في القطاع الذي دمّرته حرب استمرت عامين.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة إنه يأمل الاحتفال ب"يوم فرح وطني" اعتبارا من مساء الاثنين بعودة "كل الرهائن" المحتجزين في غزة.
وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ثقته بأن وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش "سيصمد"، مضيفا في تصريحات لمراسلي البيت الابيض أن الجميع هناك تعب من القتال.
ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى الشرق الأوسط نهاية هذا الأسبوع، حيث يزور إسرائيل أولا ويلقي كلمة أمام الكنيست قبل أن ينتقل إلى مصر للقاء "العديد من القادة" الاثنين لمناقشة مستقبل قطاع غزة.
أخبار دولية
إطلاق
النار
التنفيذ
وآلاف
النازحين
العودة
لمنازلهم
التالي
قتلى و19 مفقودا إثر انفجار في مصنع بالولايات المتحدة
مصرع 23 شخصا في المكسيك جراء هطول أمطار غزيرة
السابق
