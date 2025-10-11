مؤسسة نوبل تحقق في تسريب محتمل لاسم الفائزة بجائزة نوبل للسلام

أعلنت مؤسسة نوبل النروجية أنها ستحقق في تسريب محتمل سبق منح جائزة نوبل للسلام الجمعة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، وذلك بعد رصد مراهنات مشبوهة على الجائزة.وقفزت احتمالات فوز ماتشادو بجائزة نوبل من 3,75% إلى نحو 73% ليل الخميس الجمعة على منصة المراهنات "بولي ماركت".و"بولي ماركت" هي منصة أميركية للتوقعات تعتمد على العملات المشفرة ويمكن لمستخدميها وضع رهانات على أحداث مستقبلية مختلفة من الانتخابات إلى الاسواق المالية والطقس والجوائز.لكن اللافت أنه لم تكن قد وردت أي إشارة من خبير أو وسيلة إعلامية إلى أن ماتشادو هي من بين المرشحين الأوفر حظا للفوز بالجائزة التي جرى الإعلان عنها بعد ساعات قليلة في أوسلو.ونقلت هيئة الإذاعة النروجية "ان آر كيه" عن خبير البيانات روبرت نايس قوله "لا ترى هذا عادة في سوق المراهنات. إنه أمر مريب جدا".وقال يورغن واتنه فريدنس رئيس لجنة نوبل لوكالة الأنباء النروجية "لا أعتقد أنه حصل أي تسريب في تاريخ الجائزة بأكمله. لا أستطيع أن أتخيل أن هذا هو الحال".