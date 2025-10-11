ترامب يقول إنه واثق من أن وقف إطلاق النار في غزة "سيصمد"

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ثقته بأن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في غزة الجمعة "سيصمد"، لأن إسرائيل وحماس تعبتا من القتال.



وقال ترامب للصحافيين "سيصمد. أعتقد أنه سيصمد. جميعهم سئموا من القتال"، مؤكدا أنه سيزور إسرائيل ومصر الوسيطة في المفاوضات، نهاية هذا الأسبوع.



وأضاف أنه سيلتقي في مصر الاثنين "العديد من القادة" لمناقشة مستقبل قطاع غزة الذي دمرته حرب استمرت عامين، مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد على الأرجح في القاهرة.



وأكد أنه سيلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي خلال زيارته للبلاد في وقت سابق من اليوم.



واعتبر الرئيس الأميركي أن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى سلام أوسع في الشرق الأوسط.