شركة أوكرانية: عودة الكهرباء إلى 240 ألف منزل في أوديسا بعد هجوم روسي

أعلنت شركة (دي.تي.إي.كيه) الأوكرانية، وهي شركة خاصة للطاقة، أن التيار الكهربائي عاد إلى 240 ألف منزل في منطقة أوديسا الجنوبية بعد هجوم روسي خلال الليل.



وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مسؤولون في أوديسا عن أضرار لحقت بالبنية التحتية للطاقة.