حماية المنشآت الحساسة من تحليق الطائرات المسيّرة تحدّ أمني لأوروبا

يتزايد تحليق الطائرات المسيرة فوق المطارات والشركات والبنى التحتية الحساسة في أوروبا، لكنّ السلطات التي تشتبه في تورّط روسيا بهذه العمليات، تواجه صعوبات في رصدها وتشويش إشاراتها واستهدافها في دول في حالة سلم.



أعلنت الحكومة الألمانية الأربعاء أنها ستسمح للشرطة بإسقاط الطائرات المسيرة التي تشكل تهديدا بعد رصد عمليات تحليق عدة فوق المطارات.



في فرنسا، شهدت مناطق عسكرية في مورمولون عمليات تحليق كثيرة خلال الأسابيع الأخيرة. أما في الدنمارك والنروج، فحلقت طائرات مسيرة فوق مطارات، مما أدى إلى تعليق حركة الملاحة الجوية. وفي بلجيكا، أكّد المدير المحلي لشركة تاليس الفرنسية لتصنيع المعدات الدفاعية لصحيفة "بوليتيكو" أنّ "مزيدا من الطائرات المسيرة رُصدت مقارنة ببضعة أشهر مضت".



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء "حادثان قد يكونان مجرد صدفة. لكن ثلاثة، خمسة، عشرة؟ نحن أمام حملات تُشنّ في المنطقة الرمادية ضد أوروبا".



يتهم عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين موسكو بالضلوع في هذه العمليات التي يُطلق عليها صفة "الهجينة" وتُنفّذ في دول تدعم أوكرانيا ولا تشترك في حدود مع روسيا أو حليفتها بيلاروسيا.