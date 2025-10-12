الصين تتهم أميركا بالمسؤولية عن تصاعد التوترات التجارية

انتقدت الصين الرسوم الجمركية الأميركية الأحدث التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع الصينية.

ودافعت عن القيود التي فرضتها على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، لكنها لم تصل إلى حد فرض رسوم جديدة على المنتجات الأميركية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنّ ضوابط التصدير التي فرضتها على المعادن الأرضية النادرة، والتي وصفها ترامب بأنها "مفاجئة" و"عدائية للغاية"، جاءت بعد سلسلة من الإجراءات الأميركية، منذ المحادثات التجارية الثنائية في مدريد الشهر الماضي.

وأشارت بكين إلى إدراج شركات صينية على قائمة سوداء تجارية أميركية وفرض واشنطن رسوم موانئ على السفن الصينية كأمثلة على ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه الإجراءات أضرت بشدة بمصالح الصين وقوضت أجواء المحادثات الاقتصادية والتجارية الثنائية.