اندلاع اشتباكات بالأسلحة النارية بين باكستان وأفغانستان على الحدود

اندلعت اشتباكات بالأسلحة النارية على طول الحدود بين باكستان وأفغانستان في وقت متأخر من مساء السبت، وفق ما أعلن مسؤولون أمنيون.

وهاجمت حركة طالبان الأفغانية مواقع باكستانية وذلك في أعقاب غارة جوية شنتها إسلام اباد على كابول الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون إنهم يردون "بكل قوة" على ما وصفوه بإطلاق نار غير مبرر من أفغانستان.

وأضافوا أن تبادل إطلاق النار وقع في أكثر من ستة مواقع على طول الحدود.

وذكرت القوات التابعة لطالبان أنها سيطرت على ثلاثة مواقع حدودية باكستانية.

وأكّد مسؤولون أمنيون باكستانيون أنّ الجيش دمر عدة مواقع أفغانية.