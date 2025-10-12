ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق

وجدت إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب طريقة لدفع رواتب قوات الجيش خلال إغلاق الحكومة الاتحادية.

وأشار إلى أنه وجه وزير الدفاع بيت هيجسيث للقيام بذلك.

وكتب ترامب في منشور على تروث سوشيال: "إنني أستخدم سلطتي، بصفتي القائد الأعلى، بتوجيه وزير الحرب بيت هيجسيث لاستخدام جميع الأموال المتاحة لدفع رواتب قواتنا في 15 تشرين الأوّل”.

وأضاف: "لقد حددنا الأموال اللازمة للقيام بذلك، وسيستخدمها الوزير هيجسيث لدفع رواتب جنودنا".

ولم يحدد ترامب مصادر التمويل أو المبلغ الإجماليّ، الذي سيستخدم لدفع رواتب الجنود.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب لتقديم تفاصيل عن الأموال التي سيجري استخدامها.

وأحال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سؤال رويترز إلى مكتب الإدارة والميزانية.