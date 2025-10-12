سكان غزة يعودون إلى ديارهم

تدفق آلاف الفلسطينيين شمالًا على طول ساحل غزة السبت، عائدين سيرًا على الأقدام أو على متن سيارات وعربات إلى منازلهم المهجورة والمدمرة، مع صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتراجعت القوات الإسرائيلية بموجب المرحلة الأولى من اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بوساطة أميركية، لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وحولت أجزاء كبيرة من القطاع إلى أنقاض.

وأعلن متحدث باسم الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي أنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب سينضم إلى زعماء أكثر من 20 دولة في مصر الاثنين، لحضور قمة دولية تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاق ينهي الحرب.

وستُعقد القمة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن تُفرج حماس عن باقي الرهائن الإسرائيليين في حلول ظهر اليوم نفسه، وفقًا لبنود وقف إطلاق النار.