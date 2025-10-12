الأخبار
حجم الاضرار في قطاع الاسكان في غزة وترتيبات الإفراج عن الأسرى

أخبار دولية
2025-10-12 | 01:42
حجم الاضرار في قطاع الاسكان في غزة وترتيبات الإفراج عن الأسرى

أكّدت الزميلة من حيفا آمال شحادة أنّ عدد الوحدات السكنية المتضررة بالكامل في قطاع غزة يصل إلى حوالى 300 ألف وحدة من أصل 500 ألف وحدة.

 

ولفتت إلى وجود 100 ألف وحدة أخرى تعرضت لأضرار جزئية. 

 

وقالت إنّ حجم الاضرار في قطاع الاسكان تجاوز 85 في المئة.

 

أمّا وزير الإسكان الفلسطينيّ فأعلن أنّ تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 70 مليار دولار.

 

أمّا عن الإفراج عن الأسرى، فأوضحت شحادة أنّه حسب إسرائيل وترتيبات الافراج عن الاسرى سيُفرج عن العشرين أسيرًا الاثنين دُفعة واحدة وثلاث مستشفيات في اسرائيل في خلافات من يستقبل الاسرى.

