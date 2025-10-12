نتنياهو: إسرائيل مستعدة لاستقبال جميع الرهائن في غزة

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لاستقبال جميع الرهائن المحتجزين في غزة، عشية بدء الدولة العبرية وحركة حماس الإثنين تنفيذ عملية تبادل تشمل الرهائن ومعتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.



وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه الأحد "إسرائيل مستعدة وجاهزة لاستقبال جميع الرهائن على الفور".

