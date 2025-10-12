الأخبار
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لاستقبال جميع الرهائن في غزة
أخبار دولية
2025-10-12 | 07:16
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لاستقبال جميع الرهائن في غزة
أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لاستقبال جميع الرهائن المحتجزين في غزة، عشية بدء الدولة العبرية وحركة حماس الإثنين تنفيذ عملية تبادل تشمل الرهائن ومعتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه الأحد "إسرائيل مستعدة وجاهزة لاستقبال جميع الرهائن على الفور".
أخبار دولية
إسرائيل
مستعدة
لاستقبال
الرهائن
التالي
باكستان: الجيش قتل أكثر من 200 في أفغانستان خلال اشتباكات
وزير الدفاع الإسرائيليّ: إسرائيل ستدمر أنفاق “حماس” في غزة
السابق
08:43
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: مستعدون لاستقبال 20 من جثامين الرهائن القتلى
آخر الأخبار
08:43
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: مستعدون لاستقبال 20 من جثامين الرهائن القتلى
0
أخبار دولية
2025-10-07
نتنياهو يتعهد إعادة جميع الرهائن في غزة في الذكرى الثانية لهجوم 7 تشرين الأول
أخبار دولية
2025-10-07
نتنياهو يتعهد إعادة جميع الرهائن في غزة في الذكرى الثانية لهجوم 7 تشرين الأول
0
أخبار دولية
2025-10-08
نتنياهو عن الرهائن المحتجزين في غزة: "بعون الله سنعيدهم جميعا إلى ديارهم"
أخبار دولية
2025-10-08
نتنياهو عن الرهائن المحتجزين في غزة: "بعون الله سنعيدهم جميعا إلى ديارهم"
0
خبر عاجل
2025-09-29
نتنياهو: خطة ترامب ستعيد لنا الرهائن جميعهم وتضمن ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى
خبر عاجل
2025-09-29
نتنياهو: خطة ترامب ستعيد لنا الرهائن جميعهم وتضمن ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى
أخبار دولية
12:15
زيلينسكي: لن نهاجم المدنيين بصواريخ توماهوك إن أرسلتها أميركا
أخبار دولية
12:15
زيلينسكي: لن نهاجم المدنيين بصواريخ توماهوك إن أرسلتها أميركا
0
أخبار دولية
12:06
حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل المرتقبة
أخبار دولية
12:06
حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل المرتقبة
0
أخبار دولية
09:18
مكتب نتنياهو: الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين سيتم بعد وصول الرهائن إلى إسرائيل
أخبار دولية
09:18
مكتب نتنياهو: الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين سيتم بعد وصول الرهائن إلى إسرائيل
0
أخبار دولية
08:46
إسرائيل: إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة سيبدأ صباح غد
أخبار دولية
08:46
إسرائيل: إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة سيبدأ صباح غد
أخبار لبنان
08:05
قاسم: المقاومة هي خيار تربوي وأخلاقي وثقافي
أخبار لبنان
08:05
قاسم: المقاومة هي خيار تربوي وأخلاقي وثقافي
0
اقتصاد
11:35
مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات
اقتصاد
11:35
مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات
0
أخبار دولية
2025-09-24
زيلينسكي: بوتين يختبر "نقاط ضعف" الناتو بانتهاكه أجواء دوله
أخبار دولية
2025-09-24
زيلينسكي: بوتين يختبر "نقاط ضعف" الناتو بانتهاكه أجواء دوله
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
اليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق وقف النار في غزة...
تقارير نشرة الاخبار
08:04
اليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق وقف النار في غزة...
أخبار لبنان
08:05
قاسم: المقاومة هي خيار تربوي وأخلاقي وثقافي
أخبار لبنان
08:05
قاسم: المقاومة هي خيار تربوي وأخلاقي وثقافي
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
اليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق وقف النار في غزة...
تقارير نشرة الاخبار
08:04
اليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق وقف النار في غزة...
0
أخبار دولية
07:48
شمخاني: لم يعثر على أي دليل على تدخل خارجي بمقتل رئیسي
أخبار دولية
07:48
شمخاني: لم يعثر على أي دليل على تدخل خارجي بمقتل رئیسي
0
أخبار لبنان
07:10
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات المقبلة
أخبار لبنان
07:10
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات المقبلة
0
أخبار لبنان
04:52
فضل الله: الحكومة تتجاهل ما يحصل على أرض الجنوب وترفض إعادة الإعمار
أخبار لبنان
04:52
فضل الله: الحكومة تتجاهل ما يحصل على أرض الجنوب وترفض إعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
04:47
الراعي: لبنان يحتاج إلى أمناء حقيقيين
أخبار لبنان
04:47
الراعي: لبنان يحتاج إلى أمناء حقيقيين
0
أخبار دولية
01:42
حجم الاضرار في قطاع الاسكان في غزة وترتيبات الإفراج عن الأسرى
أخبار دولية
01:42
حجم الاضرار في قطاع الاسكان في غزة وترتيبات الإفراج عن الأسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
0
رياضة
13:30
استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة
رياضة
13:30
استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة
1
خبر عاجل
01:24
الجيش الإسرائيليّ: قضينا السبت على أحد عناصر "حزب الله" كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان وهاجمنا آلية هندسية استخدمها الحزب لإعمار بنى تحتية عسكرية في بليدا
خبر عاجل
01:24
الجيش الإسرائيليّ: قضينا السبت على أحد عناصر "حزب الله" كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان وهاجمنا آلية هندسية استخدمها الحزب لإعمار بنى تحتية عسكرية في بليدا
2
أخبار دولية
00:56
ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق
أخبار دولية
00:56
ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق
3
أخبار لبنان
08:12
سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح
أخبار لبنان
08:12
سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح
4
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ساعة الزهور تنبض من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ساعة الزهور تنبض من جديد
5
أخبار لبنان
14:48
قداس في المصيلح من أجل سلامة الأهالي وشفاء الجرحى
أخبار لبنان
14:48
قداس في المصيلح من أجل سلامة الأهالي وشفاء الجرحى
6
تقارير نشرة الاخبار
13:02
في المصيلح دماء تطايرت وملايين الدولارات تبخرت بصواريخ اسرائيلية متعددة الرسائل
تقارير نشرة الاخبار
13:02
في المصيلح دماء تطايرت وملايين الدولارات تبخرت بصواريخ اسرائيلية متعددة الرسائل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مصرف لبنان يطلب تدقيقًا شاملًا بـ16.5 مليار دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مصرف لبنان يطلب تدقيقًا شاملًا بـ16.5 مليار دولار
