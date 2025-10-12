باكستان: الجيش قتل أكثر من 200 في أفغانستان خلال اشتباكات

أعلن الجيش الباكستاني أنه قتل أكثر من 200 من عناصر "طالبان وإرهابيين تابعين لها" في اشتباكات حدودية مع أفغانستان.



ولم يتسن لرويترز التأكد من هذا العدد على نحو مستقل.