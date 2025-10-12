حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل المرتقبة

تصرّ حركة حماس على أن تتضمن قائمة المعتقلين الذين ستفرج عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سبعة قادة فلسطينيين بارزين، وفق ما افادت مصادر مطلعة على المفاوضات وكالة فرانس برس الأحد.



وقال أحد هذه المصادر إن "حماس تصر على ان تشمل القائمة النهائية القادة السبعة الكبار وأبرزهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وابراهيم حامد وعباس السيد"، الأمر الذي اكده مصدر آخر.



وأضاف المصدر أن الحركة وحلفاءها أنهوا جميع التحضيرات لتسليم اسرائيل جميع الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة.