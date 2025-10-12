أكسيوس: الرئيس الفلسطيني عباس سيحضر قمة شرم الشيخ غدا الاثنين

أعلن مراسل موقع أكسيوس على منصة إكس نقلا عن مسؤول فلسطيني كبير أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيحضر قمة في مدينة شرم الشيخ المصرية لوضع اللمسات النهائية على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.



وسيحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب القمة التي تنعقد غدا الاثنين.