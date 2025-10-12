نتنياهو: إسرائيل حقّقت "انتصارات هائلة" لكن "المعركة لم تنته بعد"

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الأمل بأن تشكل عودة الرهائن المحتجزين في غزة منذ سنتين فرصة ليتوحد الإسرائيليون المنقسمون حول طريقة إدارة النزاع في غزة.



وقال نتنياهو في خطاب عشية العودة المرتقبة للرهائن المُحتجزين في قطاع غزّة: "هذه أمسية مفعمة بالعواطف، أمسية دموع، أمسية فرح لأن غدا "يَرجع الأبناء إِلَى تُخُمِهِم""، مسشتهدا بما ورد في العهد القديم.



وأضاف: "غدا بداية درب جديد، درب إعادة البناء، درب الشفاء وأمل أن يكون درب وحدة القلوب".



واعتبر أن بلاده حققت "انتصارات هائلة" في حربها ضد حركة حماس في غزة، مشددا على أن "المعركة لم تنته بعد".



وقال: "لقد أنجزنا معا انتصارات هائلة أدهشت العالم كله. وأريد أن أقول لكم: في أي مكان قاتلنا فيه أحرزنا نصرا، ولكن في الوقت نفسه، أقول لكم إن المعركة لم تنته".



وأضاف: "ما زالت أمامنا تحديات أمنية كبيرة جدا. البعض من أعدائنا يحاولون التعافي لضربنا من جديد. لكننا (..) سنتولى أمرهم"، من دون تفاصيل إضافية.



