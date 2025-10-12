الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتنياهو: إسرائيل حقّقت "انتصارات هائلة" لكن "المعركة لم تنته بعد"
أخبار دولية
2025-10-12 | 14:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتنياهو: إسرائيل حقّقت "انتصارات هائلة" لكن "المعركة لم تنته بعد"
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الأمل بأن تشكل عودة الرهائن المحتجزين في غزة منذ سنتين فرصة ليتوحد الإسرائيليون المنقسمون حول طريقة إدارة النزاع في غزة.
وقال نتنياهو في خطاب عشية العودة المرتقبة للرهائن المُحتجزين في قطاع غزّة: "هذه أمسية مفعمة بالعواطف، أمسية دموع، أمسية فرح لأن غدا "يَرجع الأبناء إِلَى تُخُمِهِم""، مسشتهدا بما ورد في العهد القديم.
وأضاف: "غدا بداية درب جديد، درب إعادة البناء، درب الشفاء وأمل أن يكون درب وحدة القلوب".
واعتبر أن بلاده حققت "انتصارات هائلة" في حربها ضد حركة حماس في غزة، مشددا على أن "المعركة لم تنته بعد".
وقال: "لقد أنجزنا معا انتصارات هائلة أدهشت العالم كله. وأريد أن أقول لكم: في أي مكان قاتلنا فيه أحرزنا نصرا، ولكن في الوقت نفسه، أقول لكم إن المعركة لم تنته".
وأضاف: "ما زالت أمامنا تحديات أمنية كبيرة جدا. البعض من أعدائنا يحاولون التعافي لضربنا من جديد. لكننا (..) سنتولى أمرهم"، من دون تفاصيل إضافية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
إسرائيل
حقّقت
"انتصارات
هائلة"
"المعركة
بعد"
التالي
وزير الدفاع الإسرائيليّ: إسرائيل ستدمر أنفاق “حماس” في غزة
ارتفاع حصيلة القتلى في انفجار مصنع للمتفجرات في ولاية تينيسي الأميركية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:22
نتنياهو: حققنا انتصارات كبيرة والحرب لم تنته وهناك تحديات أمنية كبيرة أمامنا
آخر الأخبار
13:22
نتنياهو: حققنا انتصارات كبيرة والحرب لم تنته وهناك تحديات أمنية كبيرة أمامنا
0
آخر الأخبار
2025-10-05
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: المعركة لم تنته وعلينا أن نبقى يقظين ومستعدين
آخر الأخبار
2025-10-05
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: المعركة لم تنته وعلينا أن نبقى يقظين ومستعدين
0
آخر الأخبار
2025-09-15
نتنياهو: لم ننته بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة
آخر الأخبار
2025-09-15
نتنياهو: لم ننته بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة
0
آخر الأخبار
2025-09-07
نتنياهو: إذا كان علي أن أختار بين الإنتصار على أعدائنا والدعاية السيئة ضدنا فسأختار الإنتصار
آخر الأخبار
2025-09-07
نتنياهو: إذا كان علي أن أختار بين الإنتصار على أعدائنا والدعاية السيئة ضدنا فسأختار الإنتصار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:06
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي على يد مسلحين جنوبي غزة
أخبار دولية
15:06
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي على يد مسلحين جنوبي غزة
0
أخبار دولية
14:55
ترامب: الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها على الصعيد التجاري
أخبار دولية
14:55
ترامب: الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها على الصعيد التجاري
0
أخبار دولية
14:04
أكسيوس: الرئيس الفلسطيني عباس سيحضر قمة شرم الشيخ غدا الاثنين
أخبار دولية
14:04
أكسيوس: الرئيس الفلسطيني عباس سيحضر قمة شرم الشيخ غدا الاثنين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:48
شمخاني: لم يعثر على أي دليل على تدخل خارجي بمقتل رئیسي
أخبار دولية
07:48
شمخاني: لم يعثر على أي دليل على تدخل خارجي بمقتل رئیسي
0
أخبار لبنان
14:52
وليد وتيمور جنبلاط أرسلا برقيتي تعزية إلى أمير قطر ووزير خارجيتها
أخبار لبنان
14:52
وليد وتيمور جنبلاط أرسلا برقيتي تعزية إلى أمير قطر ووزير خارجيتها
0
آخر الأخبار
2025-09-08
ضربات إسرائيلية في محيط مدينة حمص السورية
آخر الأخبار
2025-09-08
ضربات إسرائيلية في محيط مدينة حمص السورية
0
أخبار لبنان
2025-10-11
برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله
أخبار لبنان
2025-10-11
برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى
0
أخبار دولية
13:27
الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...
أخبار دولية
13:27
الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...
0
أخبار دولية
13:20
دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟
أخبار دولية
13:20
دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...
تقارير نشرة الاخبار
13:19
معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
0
أخبار لبنان
10:56
دريان افتتح مسجد الإمام الشافعي في الصنائع: بيروت تستحقّ وعلينا أَن نفعل الكثير لكي نستحقّها
أخبار لبنان
10:56
دريان افتتح مسجد الإمام الشافعي في الصنائع: بيروت تستحقّ وعلينا أَن نفعل الكثير لكي نستحقّها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:24
الجيش الإسرائيليّ: قضينا السبت على أحد عناصر "حزب الله" كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان وهاجمنا آلية هندسية استخدمها الحزب لإعمار بنى تحتية عسكرية في بليدا
خبر عاجل
01:24
الجيش الإسرائيليّ: قضينا السبت على أحد عناصر "حزب الله" كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان وهاجمنا آلية هندسية استخدمها الحزب لإعمار بنى تحتية عسكرية في بليدا
2
أخبار دولية
00:56
ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق
أخبار دولية
00:56
ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق
3
أخبار لبنان
08:12
سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح
أخبار لبنان
08:12
سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح
4
خبر عاجل
10:55
آمال شحادة: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد الإفراج عن 20 أسيراً حيا في ساعات الصباح الباكر ومسؤولون يتحدثون عن الاستعداد لإستقبالهم عند السادسة صباحاً أما الجثث فستكون في ساعات بعد الظهر
خبر عاجل
10:55
آمال شحادة: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد الإفراج عن 20 أسيراً حيا في ساعات الصباح الباكر ومسؤولون يتحدثون عن الاستعداد لإستقبالهم عند السادسة صباحاً أما الجثث فستكون في ساعات بعد الظهر
5
حال الطقس
02:18
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان
حال الطقس
02:18
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان
6
أخبار لبنان
00:32
السفارة القطرية: وفاة 3 دبلوماسيين في حادث سيارة قرب شرم الشيخ في مصر
أخبار لبنان
00:32
السفارة القطرية: وفاة 3 دبلوماسيين في حادث سيارة قرب شرم الشيخ في مصر
7
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
8
أمن وقضاء
07:56
بعد اصابة أحد عناصر "اليونيفيل" أمس في كفركلا... ادرعي: جرى التأكيد على أنظمة الحفاظ على الأمان في تنفيذ الغارات بالقرب من مواقعها
أمن وقضاء
07:56
بعد اصابة أحد عناصر "اليونيفيل" أمس في كفركلا... ادرعي: جرى التأكيد على أنظمة الحفاظ على الأمان في تنفيذ الغارات بالقرب من مواقعها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More