ألمانيا: قطر ومصر وتركيا تمارس ضغوطا لنزع سلاح حماس

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن قطر ومصر وتركيا ودولًا عربية أخرى تمارس ضغوطا على حركة حماس في غزة لنزع سلاحها لدعم مفاوضات السلام مع إسرائيل.



وأضاف الوزير لإذاعة دويتشلاند فونك: "جميع هذه الدول لا تريد استمرار نشاط حماس. إنها تريد نزع سلاحها، وفي هذا الصدد، لدينا سيناريو ضغط جيد، لأنه لن ينجح بدون ضغط".

