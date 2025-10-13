حماس تسلم 7 رهائن إسرائيليين في غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر

سلمت حركة حماس سبعة رهائن إسرائيليين في غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والذي يتضمن الإفراج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في المقابل، بحسب ما اعلن مسؤول مشارك في العملية.



ويهدف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وهو أكبر خطوة حتى الآن نحو إنهاء الحرب التي اندلعت منذ عامين، إلى تمهيد الطريق لسلام دائم بموجب خطة من 20 نقطة وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يصل إلى إسرائيل بعد وقت قصير من إطلاق الرهائن.