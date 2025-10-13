ترامب يصل إلى إسرائيل ويستعد لإلقاء خطاب في الكنيست

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل اليوم الاثنين لإلقاء كلمة أمام الكنيست قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ في مصر للمشاركة في قمة يحضرها عدد من قادة العالم وتركز على سبل إنهاء حرب غزة.