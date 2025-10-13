كالاس: الاتحاد الأوروبي سيستأنف مهمة المراقبة بمعبر رفح بين غزة ومصر

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيستأنف مهمته للمراقبة في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.



وأضافت في منشور على منصة إكس: "إقرار السلام في غزة سيكون معقدا للغاية... الاتحاد الأوروبي على استعداد للقيام بدوره. وسيستأنف يوم الأربعاء مهمة مدنية لمراقبة المعبر الحدودي بين غزة ومصر".