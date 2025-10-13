ترامب في الكنيست: الولايات المتحدة تدعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح حزب الله وبناء دولة تعيش بسلام

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اليوم "تاريخي" لمستقبل الشرق الأوسط، مشيرًا الى أنها نهاية للإرهاب والموت وهي بداية إيمان وأمل.



وأوضح ترامب، في كلمة ألقاها امام الكنيست، أن الدول العربية والإسلامية شريكة في السلام.



ورأى أن كل شيء سيتغير للأفضل.



وقال: "الشرق الأوسط يتجه نحو عصر ذهبي".



وشكر الدول العربية والإسلامية التي توحدت للضغط على حماس لإطلاق الرهائن.



في السياق، أكد ترامب أنه لن يتجه الى حرب لكنه في حال الذهاب إليها "فسنربحها كما لم يفعل أحد سابقًا".



وأشار الى أنه اذا اتدعى الامر، فسيطبق السلام من خلال القوة، قائلًا: "لدينا أسلحة لم يحلم بها أحد وآمل ألا نضطر لاستخدامها".



وفي سياق متصل، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تدعم رئيس الجمهورية جوزاف عون لنزع سلاح حزب الله وبناء دولة تعيش بسلام مع بلدان الجوار.



وشدد على أنه في لبنان تم تدمير الحزب.



كذلك، أكد ترامب أن أمن إسرائيل لن يعود مهددًا بأي شكل من الأشكال بعد نزع سلاح حماس.



وقال: "على الدول المسؤولة في هذه المنطقة أن تكون دول صديقة".



كما امل أن تنضم الدول التي يتواصل معها لاتفاقات أبراهام، موضحًا أن إسرائيل والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ستكون أكثر أمنا من أي وقت مضى.

