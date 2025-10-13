الرئاسة المصرية: السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب وتم الإتفاق على حضور نتنياهو قمة السلام

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الاميركي دونالد ترامب اثناء تواجده في اسرائيل بصحبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تحدث ايضاً مع الرئيس وأنه تم الإتفاق على حضوره قمة السلام التي سيشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

