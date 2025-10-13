الأخبار
الرئاسة المصرية: السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب وتم الإتفاق على حضور نتنياهو قمة السلام
أخبار دولية
2025-10-13 | 05:40
الرئاسة المصرية: السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب وتم الإتفاق على حضور نتنياهو قمة السلام
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الاميركي دونالد ترامب اثناء تواجده في اسرائيل بصحبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تحدث ايضاً مع الرئيس وأنه تم الإتفاق على حضوره قمة السلام التي سيشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
أخبار دولية
المصرية:
السيسي
اتصالا
هاتفيا
ترامب
الإتفاق
نتنياهو
السلام
0
06:37
الرئاسة المصرية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ بسبب الأعياد الدينية
آخر الأخبار
06:37
الرئاسة المصرية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ بسبب الأعياد الدينية
0
آخر الأخبار
2025-10-11
الرئاسة المصرية: مصر تستضيف قمة دولية يوم الاثنين بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في غزة
آخر الأخبار
2025-10-11
الرئاسة المصرية: مصر تستضيف قمة دولية يوم الاثنين بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في غزة
0
خبر عاجل
05:29
الرئاسة المصرية: سيشارك في قمة السلام كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل ترسيخ إتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الإلتزام به
خبر عاجل
05:29
الرئاسة المصرية: سيشارك في قمة السلام كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل ترسيخ إتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الإلتزام به
0
خبر عاجل
05:54
الرئاسة المصرية: وزير الخارجية السعودي سيشارك في قمة شرم الشيخ
خبر عاجل
05:54
الرئاسة المصرية: وزير الخارجية السعودي سيشارك في قمة شرم الشيخ
أخبار دولية
09:44
خمسة قتلى في تظاهرة منددة بإسرائيل في باكستان
أخبار دولية
09:44
خمسة قتلى في تظاهرة منددة بإسرائيل في باكستان
0
أخبار دولية
08:59
ميرتس يحث ترامب على ممارسة النفوذ لإنهاء الحرب بأوكرانيا مثل الشرق الأوسط
أخبار دولية
08:59
ميرتس يحث ترامب على ممارسة النفوذ لإنهاء الحرب بأوكرانيا مثل الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
08:56
وصول حافلات تقلّ معتقلين فلسطينيين إلى خان يونس جنوب قطاع غزة
أخبار دولية
08:56
وصول حافلات تقلّ معتقلين فلسطينيين إلى خان يونس جنوب قطاع غزة
0
اقتصاد
08:56
بحصلي: الحديث عن إرتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية لا يعكس الواقع الحقيقي بالأسواق
اقتصاد
08:56
بحصلي: الحديث عن إرتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية لا يعكس الواقع الحقيقي بالأسواق
آخر الأخبار
2025-10-07
مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة
آخر الأخبار
2025-10-07
مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة
0
خبر عاجل
06:43
نتنياهو: أعداؤنا فهموا الآن أن إسرائيل قوية وهي هنا لتبقى ونحن الآن نفي بوعدنا والطريق كان طويلًا للوصول إلى هنا
خبر عاجل
06:43
نتنياهو: أعداؤنا فهموا الآن أن إسرائيل قوية وهي هنا لتبقى ونحن الآن نفي بوعدنا والطريق كان طويلًا للوصول إلى هنا
0
أخبار لبنان
2025-09-29
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
أخبار لبنان
2025-09-29
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
0
حال الطقس
2025-10-12
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان
حال الطقس
2025-10-12
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان
أخبار دولية
02:23
آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب
أخبار دولية
02:23
آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى
0
أخبار دولية
13:27
الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...
أخبار دولية
13:27
الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...
0
أخبار دولية
13:20
دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟
أخبار دولية
13:20
دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...
تقارير نشرة الاخبار
13:19
معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
1
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
2
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
3
فنّ
04:13
بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)
فنّ
04:13
بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)
4
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
5
خبر عاجل
10:55
آمال شحادة: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد الإفراج عن 20 أسيراً حيا في ساعات الصباح الباكر ومسؤولون يتحدثون عن الاستعداد لإستقبالهم عند السادسة صباحاً أما الجثث فستكون في ساعات بعد الظهر
خبر عاجل
10:55
آمال شحادة: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد الإفراج عن 20 أسيراً حيا في ساعات الصباح الباكر ومسؤولون يتحدثون عن الاستعداد لإستقبالهم عند السادسة صباحاً أما الجثث فستكون في ساعات بعد الظهر
6
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
7
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
8
خبر عاجل
07:47
ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها
خبر عاجل
07:47
ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها
