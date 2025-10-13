وصول حافلات تقلّ معتقلين فلسطينيين إلى خان يونس جنوب قطاع غزة

وصلت عدة حافلات تقلّ معتقلين فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل مقابل الرهائن الذين أفرجت عنهم حماس في وقت سابق إلى خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفاد مراسل فرانس برس.



وتجمعت حشود غفيرة من الفلسطينيين لاستقبال المعتقلين والترحيب بهم، وشرع الكثيرون في التكبير بينما هلَّل آخرون وصفَّروا وصفقوا وعلت حناجرهم بالهتاف.

