ميرتس يحث ترامب على ممارسة النفوذ لإنهاء الحرب بأوكرانيا مثل الشرق الأوسط

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى استمرار مشاركة الولايات المتحدة في حل الأزمة في أوكرانيا، معبرا عن أمله في أن يمارس الرئيس دونالد ترامب نفس النفوذ الذي مارسه في الشرق الأوسط.



وفي تعليقات في شرم الشيخ، قبيل قمة مع ترامب وقادة دول أخرى لدعم اتفاق غزة، لفت ميرتس الى أن ما حدث مع غزة يظهر أن نهاية الحرب ممكنة إذا تكاتف المجتمع الدولي.