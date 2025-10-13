زيلينسكي يعلن أنه سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع للقاء ترامب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين في قطاعي الطاقة والدفاع.



وقال في مؤتمر صحافي عُقد في كييف الى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: "سألتقي الرئيس ترامب في واشنطن هذا الأسبوع". وأضاف: "نحتاج إلى مناقشة سلسلة من الإجراءات التي أود اقتراحها على الرئيس"، من دون أن يكشف أي تفاصيل.



وأعرب زيلينسكي عن أمله في لقاء ترامب الجمعة، مشيرا الى أنه سيعقد "اجتماعات أخرى" مع مسؤولين أميركيين.



كما أشار الى اجتماعات في الولايات المتحدة مع ممثلي "شركات عسكرية" وأعضاء في الكونغرس.



وقال: "القضية الرئيسية ستكون الدفاع الجوي، لكنني سألتقي أيضا ممثلي شركات في قطاع الطاقة".



وفي الأيام الأخيرة، تعرضت منشآت الطاقة في أوكرانيا لضربات جديدة، مما يهدد بحرمان العديد من الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.