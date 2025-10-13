السيسي يؤكد أن اتفاق غزة يفتح الباب أمام السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن توقيع وثيقة إنهاء الحرب في غزة سيكون بداية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.وقال السيسي في كلمة عقب توقيع مصر والولايات المتحدة وتركيا وقطر في قمة شرم الشيخ وثيقة لضمان إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إن الاتفاق "يفتح الباب لعهد جديد من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، معربا عن أمله بأن "يغلق هذا الاتفاق صفحة أليمة في تاريخ البشرية".