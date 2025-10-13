ترامب والسيسي يفتتحان مؤتمر "السلام في الشرق الأوسط" بشرم الشيخ بحضور قادة المنطقة

إنتقل الرئيس الاميركي دونالد ترامب من اسرائيل الى شرم الشيخ.

هناك وجد في إنتظاره عدداً كبيراً من زعماء ومسؤولي المنطقة.



عقد لقاءات سريعة مع البعض منهم، لا سيما مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن ينتقلا مع المشاركين



الى داخل قاعة خصصت لإستضافة قمة السلام في الشرق الاوسط.



وإفتتحَ الرئيس الأميركي القمة بكلمة تحدث فيها عن وثيقة إتفاق وقف النار التي وصفها بالشاملة، قبل أن يوقع عليها مع زعماء مصر وقطر وتركيا، وتتحول المداولات الى مغلقة.